Психиатр оценил потенциал фаз Луны спровоцировать доцента Соколова на убийство

Никакие фазы Луны не могли спровоцировать у доцента Олега Соколова шизофрению и тем самым толкнуть его на убийство, заявил газете ВЗГЛЯД врач-психиатр, д.м.н. Михаил Клюшин.

Адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова заявил о возможном влиянии фаз Луны на его подзащитного. По его словам, в момент совершения преступления Луна находилась в активной фазе, что могло спровоцировать у доцента «дебют шизофрении».

«Действительно, существует мнение, что разные фазы Луны во время «приливов» и «отливов» имеют отношение к психическому состоянию человека. Лично я считаю, что если человек болен шизофренией, то никакие фазы Луны никакого влияния на протекание заболевания не оказывают», – говорит Клюшин, занимающийся в том числе и больными шизофренией.

Психиатр отмечает, что есть версии влияния Луны на другие болезни, которые выражаются болями или неприятными ощущениями. При этом «заставить» совершить какие-то действия Луна однозначно не может, даже если человек страдает психическим заболеванием.

«Доцент Соколов должен пройти медицинское обследование на наличие каких-либо психических заболеваний. На данный момент лично я не встречал никаких данных, что он когда-либо где-то стоял на учете, поэтому сложно оценить его реальное состояние без осмотра», – добавил Клюшин.

Ранее адвокат доцента Соколова сообщил, что психолого-психиатрическая экспертиза для его подзащитного все еще не назначена. Также он подтвердил, что историк пытался покончить с собой.