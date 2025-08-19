Трамп заявил, что Украина не станет частью НАТО

Tекст: Ольга Иванова

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не войдет в НАТО, передает РИА «Новости».

Комментируя каналу Fox News возможность вступления Киева в альянс, Трамп отметил: «Они не будут частью НАТО».

При этом он не стал уточнять причины своей уверенности и не прокомментировал, как это решение может повлиять на отношения с Европой или Россией.

Также Трамп заявил, что гарантии безопасности для Украины не предусматривают защиту со стороны НАТО. По его словам, поддержка со стороны североатлантического альянса невозможна для Киева, но Соединенные Штаты готовы помочь европейским странам, если возникнет такая необходимость.

«Когда речь заходит о безопасности, они (европейские страны) готовы отправить людей на место. Мы готовы помочь им, особенно, вероятно, если речь идет о воздухе, потому что никто не имеет того, что есть у нас, у них действительно этого нет. Но я не думаю, что это будет проблемой», – заявил Трамп в эфире Fox News.

Американский лидер добавил, что какая-то форма безопасности для Украины будет обеспечена, однако она не будет включать НАТО: «Это не может быть НАТО, потому что этого никогда не произойдет».

В ходе беседы журналист поинтересовался: есть ли гарантии, что американских войск не будет на Украине. На это Трамп ответил: «Я могу вас заверить в этом, а я президент».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил вступление Украины в НАТО в долгосрочной перспективе. При этом, по его словам, сейчас страна не может претендовать на членство в альянсе, поскольку участвует в военном конфликте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики заявили, что Киев может получить гарантии безопасности только после достижения мира с Россией. Представители Европы назвали достижение мира основным условием предоставления Украине гарантий безопасности. Владимир Зеленский отказался от требования перемирия.