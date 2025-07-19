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    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза
    Американист назвал причину появления в США отчета о лжи администрации Обамы о России
    Эксперт объяснил заявление Макрона на украинском языке о давлении на Россию
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    Полянский напомнил о последствиях «утки» Обамы для России
    NYT: ВС России освободили рекордную территорию на Украине в июне
    Guardian сообщила об «адской» ночи на Украине из-за ударов
    Полиция Киева составила протокол на избитую девушку за поддержку России
    Российские туристы рассказали об отдыхе на новом курорте в КНДР
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Индивидуальные бомбоубежища не спасут

    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    6 комментариев
    19 июля 2025, 16:31 • Новости дня

    Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья заявил о скором роспуске организации

    Tекст: Вера Басилая

    Лишенный российского гражданства глава подмосковной азербайджанской диаспоры Эльшан Ибрагимов сообщил о возможном роспуске организации,

    Глава подмосковной азербайджанской диаспоры Эльшан Ибрагимов сообщил о возможном роспуске организации, передает «Газета.Ru».

    Причиной он назвал отсутствие желающих продолжать деятельность в нынешней ситуации после его депортации и лишения российского гражданства на фоне обвинений в угрозе национальной безопасности.

    Ранее главу азербайджанской диаспоры Подмосковья решили депортировать из России.

    Лидера азербайджанской общины Московской области Эльшана Ибрагимова лишили гражданства России.

    18 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    The Times сообщила о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае в сентябре

    Названы дата и место возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    @ Reuters Marketplace - PA Images

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября, пишет газета The Times.

    По информации издания The Times, визит может быть приурочен к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, которая будет отмечаться парадом 3 сентября на площади Тяньаньмэнь, передает «Лента.Ру». Газета отмечает, что в китайских СМИ появились призывы использовать этот повод для встречи лидеров.

    The Times приводит слова известного китайского националистического комментатора Цзинь Цаньжуна: «Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? С 1941 по 1945 год Китай и США были союзниками в борьбе с японским милитаризмом. Если президент Трамп посетит Китай и примет участие в параде 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности».

    В начале июня Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным.

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    18 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    ФНС заблокировала счета певца Юрия Антонова

    ФНС приостановила операции по счетам певца Антонова

    ФНС заблокировала счета певца Юрия Антонова
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная налоговая служба приняла меры по приостановлению операций по счетам композитора и певца Юрия Антонова.

    В материалах сервиса «Контур.Фокус» указано, что на 18 июля были зафиксированы решения ФНС о полном или частичном ограничении доступа к некоторым счетам артиста, передает РИА «Новости».

    Антонов официально зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с 1997 года, основным указанием деятельности в реестрах значится исполнительское искусство. Решение ФНС обозначено без пояснения причин, подробности о характере ограничений также не раскрываются.

    Ранее ФНС заблокировала счета лейбла рэпера Элджея из-за долгов.

    В июне двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева столкнулась с блокировкой счетов в России после возникновения долга перед налоговыми органами.

    В прошлом году счета артиста Павла Прилучного в трех разных российских банках были заблокированы ФНС, блокировку ввели из-за отсутствующей налоговой декларации.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    19 июля 2025, 05:43 • Новости дня
    Полянский напомнил о последствиях «утки» Обамы для России
    Полянский напомнил о последствиях «утки» Обамы для России
    @ МИД РФ/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на заявление главы нацразведки США Тулси Габбард о безосновательной лжи администрации Барака Обамы насчет якобы вмешательства России в выборы 2016 года, напомнив о том, что эта американская «утка» имела для Москвы ощутимые последствия.

    «Не стоит забывать, что из-за этой «утки» на Россию были наложены вполне конкретные санкции. Отобрана недвижимость в США, высланы дипломаты, в частности», – написал он в Telegram-канале.

    Полянский задался риторическими вопросами, кто теперь будет с этим разбираться? И есть ли у США такие планы вообще?

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа в борьбе за пост президента.

    Сенатор Пушков призвал заявление главы нацразведки США Габбард изучать в Бухаресте, где, подобно администрации Обамы, огульно принялись обвинять Россию в подобном же.

    Комментарии (9)
    18 июля 2025, 23:49 • Новости дня
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    @ U.S. Department of Defense/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что поставит Украине вооружение и системы ПВО, а европейцы должны будут только заплатить за это, но теперь стало очевидно, что Германия должна не только оплатить американские ПВО, но и передать Украине свои, заказав новые у США, пишет Bild.

    С учетом отсутствия у Бундесвера систем ПВО, новая деталь сделки с США играет совсем иными красками, узнала газета Bild у источников из немецкого правительства.

    План был таков: Украина получит дополнительные системы Patriot, а Германия покрывает расходы на две единицы (два млрд евро). Канцлер Фридрих Мерц неоднократно предлагал это Трампу.

    Но теперь выясняется, что Германия будет платить не только за это. Ранее предполагалось, что американцы будут поставлять продукцию на Украину из своих собственных запасов, а Германия возьмет на себя расходы по повторному заказу.

    «Но тогда Трамп настаивал на том, что армия США не может отказаться от своей противовоздушной обороны. Европа должна сама из своих запасов обеспечить системы ПВО для Украины. Он указывал на то, что Германия платит за оружие для Украины, недостаточно. Европа же должна заполнить пробелы в своих хранилищах», – отмечает Bild.

    Таблоид пишет, что в Европе не хватает средств противовоздушной обороны, поэтому несколько дней ведутся конфиденциальные переговоры о том, кто может помочь Украине.

    «В последние дни мы достигли договоренности о том, что мы доставим в Украину в общей сложности девять систем Patriot с европейского континента, а затем эти системы будут доставлены из США», – приводит газета слова канцлера Мерца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп предожил новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС. При этом Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины.


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    18 июля 2025, 19:19 • Новости дня
    Автоэксперт оценил адекватность цены новой Lada Iskra

    Автоэксперт Баканов описал потенциального покупателя новой Lada Iskra

    Автоэксперт оценил адекватность цены новой Lada Iskra
    @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Это машина для среднестатистического россиянина, который способен за вменяемое время накопить до полутора миллионов рублей на покупку автомобиля», – сказал газете ВЗГЛЯД автомобильный эксперт Петр Баканов, комментируя цены на новую Lada Iskra.

    В Автовазе рассказали, что с 20 июля этого года стартуют продажи новой Lada Iskra. Уточняется, что данная модель автомобиля будет представлена в трех вариантах кузова, его цена начинается от 1,249 млн рублей. Первая партия машин уже поступила в дилерские центры.

    «Цена базовой версии седана в целом выглядит оправданной. Особенно, если учитывать, что машина оснащена антиблокировочной системой (АБС), двумя подушками безопасности, системой стабилизации. Базовый набор опций, связанных с безопасностью, в ней присутствует. Единственное, чего не хватает базовой версии, – это кондиционера. С ним стоимость начинается от 1,3 млн и выше. В целом ценовая палитра у седана сбалансирована и адекватна», – говорит Баканов.

    «Но учитывая те реалии, в которых живем мы и наша страна, эта машина очень востребована и нужна. Аудитория у нее крайне широкая: от молодежи и начинающих автолюбителей до пенсионеров – абсолютно широкий слой. Это машина для среднестатистического россиянина, который способен за вменяемое время накопить до полутора миллионов рублей на покупку автомобиля», – поясняет эксперт.

    По его словам, это те люди, которые хотят ездить на достаточно современном автомобиле, которым нужна нормальная машина с минимальным современным уровнем комфорта. «Специфика нынешнего рынка и заключается в том, что, по большому счету, у Iskra конкурентов нет. Но это не ее заслуга, не Автоваза или потребительских характеристик, а в том, что сегмент до 2 млн сейчас  пустует», – заключил Баканов.

    Комментарии (19)
    18 июля 2025, 17:03 • Новости дня
    В Польше начали изымать книгу «Дебил. Изучение случая» о президенте Дуде
    В Польше начали изымать книгу «Дебил. Изучение случая» о президенте Дуде
    @ IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Книгу «Дебил. Изучение случая» психолога Александры Сарны о президенте Польши Анджее Дуде сняли с продажи, пишет Onet.

    По информации Onet, начата проверка из-за возможного оскорбительного содержания книги, передает РИА «Новости».

    В декабре Amazon временно заблокировал возможность оставлять отзывы на мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель из-за подозрительной активности, связанной с множеством негативных оценок.

    Ранее литовское издательство Sofoklis изъяло из продажи книгу вице-президента США Джей Ди Вэнса.

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    19 июля 2025, 08:30 • Новости дня
    Пленный сообщил об угрозах «утилизации» украинцев азербайджанским командиром
    Пленный сообщил об угрозах «утилизации» украинцев азербайджанским командиром
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий ВСУ из Львова сообщил о циничных высказываниях командира-наемника из Азербайджана в отношении украинских бойцов своей роты.

    Азербайджанский наемник, возглавлявший вторую роту 225-й бригады ВСУ, цинично заявлял о «утилизации» украинских солдат, передает РИА «Новости». Эту информацию рассказал украинский военнопленный Петр Климишевский, который ранее служил в той же бригаде.

    По словам Климишевского, наемник из Азербайджана часто повторял: «Это утилизация», когда речь шла о пополнении роты резервистами. Он отмечал, что людей в роту приводили в качестве резервов, но командир быстро отправлял их в бой, не заботясь о потерях.

    Военнопленный добавил, что этот наемник разговаривал на русском языке и носил нашивку с флагом Азербайджана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий рассказал, что командование ВСУ начало привлекать к контрактной службе женщин-заключенных. Украинские силовики принуждают восемнадцатилетних граждан к подписанию контрактов. Командование ВСУ также осуществляет расстрелы отступающих заключенных.

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    18 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    Россия уничтожила почти все переданные Украине танки Abrams

    The National Interest: У Украины осталось четыре танка Abrams из 31

    Россия уничтожила почти все переданные Украине танки Abrams
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Большинство танков Abrams, которые были поставлены на Украину из США, выведены из строя в ходе боевых действий, сообщили СМИ.

    По данным американского журнала The National Interest, из 31 переданного танка в распоряжении украинских военных осталось лишь четыре машины, передает Газета.Ru.

    В публикации отмечается, что основными трудностями при эксплуатации техники стали ограниченные возможности авиационной и артиллерийской поддержки. На эффективность использования Abrams повлияли также проблемы координации, а также нехватка технических специалистов и обученного личного состава.

    Аналитики подчеркивают, что несмотря на современные характеристики, техника оказалась уязвимой в условиях текущего конфликта.

    Ранее американские власти сообщили швейцарскому правительству о переносе сроков передачи пяти зенитных комплексов Patriot, чтобы ускорить их отправку на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предложенная президентом США Дональдом Трампом новая схема помощи Киеву предполагает, что США будут поставлять оружие, а Европа оплачивать эти поставки.

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    18 июля 2025, 21:37 • Новости дня
    Латвия выдворяет из страны почти тысячу россиян

    841 гражданин России лишился права на проживание в Латвии

    Латвия выдворяет из страны почти тысячу россиян
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Латвии потребовали покинуть страну граждан России, не подавших документы на новый статус постоянного жителя Евросоюза.

    Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции, передает «Фонтанка». В ведомстве сообщили, что у 841 гражданина России истек срок действия разрешения на постоянное проживание, поскольку они не подали заявление на получение статуса постоянного жителя Евросоюза.

    Теперь этим людям предстоит покинуть Латвию. Такое требование связано с поправками к Закону об иммиграции, которые вступили в силу 20 июня прошлого года.

    Согласно новым правилам, россияне, постоянно проживающие в стране и имевшие разрешение на постоянное проживание, должны были не только подать документы на новый статус, но и сдать экзамен по латышскому языку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва и Латвия запретили въезд гражданам России с пятилетними небиометрическими загранпаспортами, кроме отдельных случаев транзита.

    В Риге власти сняли мемориальную доску советскому писателю Валентину Пикулю. Эстония, Латвия и Литва уведомили ООН о выходе из международного соглашения по ограничению противопехотных мин.

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    19 июля 2025, 02:58 • Новости дня
    Трамп заявил о «быстром конце БРИКС» из-за 10-процентных тарифов
    Трамп заявил о «быстром конце БРИКС» из-за 10-процентных тарифов
    @ Al Drago/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в пятницу повторил свою угрозу ввести 10-процентные пошлины на импорт из стран – членов группы БРИКС, заявив, что группе придет конец очень быстро, если она когда-либо вообще сформируется во что-то значимое.

    «Когда я услышал об этой группе из шести стран – БРИКС, по сути, я нанес им очень, очень сильный удар. И если они когда-нибудь действительно сформируются во что-то значимое, это закончится очень быстро. Мы никому не позволим играть с нами в игры», – приводит Reuters слова Трампа.

    Он также заявил, что привержен сохранению глобального статуса доллара как резервной валюты и пообещал никогда не допустить создания цифровой валюты центрального банка в Америке.

    Трамп объявил о новом тарифе 6 июля, заявив, что он будет применяться к любым странам, присоединяющимся к тому, что он назвал «антиамериканской политикой» группы БРИКС.

    В условиях, когда такие форумы, как G7 и G20, объединяющие крупнейшие экономики, испытывают трудности из-за разногласий и разрушительного подхода президента США, группа БРИКС позиционирует себя как убежище для многосторонней дипломатии.

    С момента опубликования угрозы Трамп неоднократно заявлял, не имея доказательств, что группа была создана с целью нанести ущерб США и роли доллара как мировой резервной валюты.

    Лидеры стран БРИКС отвергли утверждение о том, что группа является антиамериканской. Бразилия в феврале отказалась от планов ввести единую валюту во время своего председательства в 2025 году, но группа продвигает работу над трансграничной платежной системой, известной как BRICS Pay, которая облегчила бы торговые и финансовые операции в местных валютах.

    В 2024 году группа БРИКС расширилась за пределы Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, включив в нее таких членов, как Иран и Индонезия. Лидеры на саммите группы в Бразилии выступили с косвенной критикой военной и торговой политики США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, раздражение главы США действиями БРИКС, продвигающих отказ от доллара в торговле, привело к введению 50% пошлин на импорт из Бразилии, пишет Politico.

    США ввели тарифы на бразильскую продукцию, что может оставить американских потребителей без кофе. Лула да Силва пообещал ответные меры на введенные Вашингтоном 50% пошлины против Бразилии.

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    19 июля 2025, 11:24 • Новости дня
    Российские туристы рассказали об отдыхе на новом курорте Вонсан в КНДР
    Российские туристы рассказали об отдыхе на новом курорте Вонсан в КНДР
    @ KCNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Первая группа туристов из России рассказала о впечатлениях от отдыха на новом северокорейском курорте Вонсан-Кальма, выделяя высокий уровень сервиса и необычную атмосферу.

    Российские туристы впервые посетили новую туристическую зону Вонсан-Кальма в КНДР, передает РБК.

    Курорт был торжественно открыт лидером КНДР Ким Чен Ыном в конце июня и расположен на побережье Японского моря. Ранее на его территории находился военный аэродром, который переоборудовали в гражданский аэропорт с Duty Free и кафе.

    Группу из 13 россиян разместили в одном из отелей «европейского типа», им организовали специальный поезд до курорта вместо отмененного авиарейса. Отдыхающим понравился сервис, дружелюбие персонала и чистые пляжи. По их словам, местные жители были радушны.

    «Нигде еще такого не видели. Завтрак, обед, ужин – все спрашивают. Сказали, что нужен чайник – он уже на столе», – сообщила туристка из Москвы.

    В этот же период курорт посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметивший, что туры могут стать популярными среди жителей Дальнего Востока, а профильные ведомства займутся вопросом прямого сообщения с Вонсаном. На момент визита российских туристов в зоне почти не было отдыхающих, кроме их группы и персонала, но с приездом Лаврова на пляже появились местные жители.

    В городе Вонсан, куда доступ для иностранцев ограничен, журналисты отметили ухоженность улиц, отсутствие коммерческой рекламы и обилие агитационных баннеров.

    Цены на отдых высокие: недельные туры с тремя ночами в Вонсане обойдутся от 1,7 тыс. долларов на человека, при этом оплата на курорте проводится исключительно наличными долларами нового образца через специальные браслеты. Ассортимент магазинов включает местные и импортные алкогольные напитки, сувениры и косметику. В кафе и ресторанах подают блюда корейской кухни, меню дублируется на русском языке. Связь российских операторов не доступна, однако гостям предоставлялся Wi-Fi с индивидуальным доступом. Некоторые интернет-сервисы и соцсети заблокированы, но доступны WhatsApp, Telegram и Google.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла слухи о закрытии северокорейского курорта Вонсан для туристов из России.

    Сообщалось, что Россия развивает сотрудничество с КНДР в сфере туризма. Первые группы российских туристов уже отправились на морские курорты Северной Кореи.

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    19 июля 2025, 10:42 • Новости дня
    Макрон объявил о новом этапе давления на Россию
    Макрон объявил о новом этапе давления на Россию
    @ Alexis Sciard/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французский лидер Эммануэль Макрон заявил об усилении давления на Москву.

    После телефонного разговора с Владимиром Зеленским французский президент Эммануэль Макрон в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) объявил об ужесточении давления на Россию, передает РИА «Новости».

    Макрон отметил: «Я только что провел разговор с Владимиром Зеленским. Вместе с другими западными лидерами мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня».

    Президент Франции подчеркнул, что Париж и далее будет поддерживать украинскую сторону. Также Макрон приветствовал введение нового пакета санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность «военного ответа» со стороны потенциальных «миротворцев» на Украине в случае нападения. Макрон признал, что Франция исчерпала свои возможности по поставкам оружия на Украину.

    Французский политик Флориан Филиппо назвал Макрона «самовлюбленным идиотом» после его поведения в Албании.

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    19 июля 2025, 12:21 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, выпускающим составные части ракет и ударных БПЛА.

    В итоге все назначенные объекты были поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение территориальному центру комплектования, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, отчитались в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам подготовки к запуску ударных беспилотников самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах.

    Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 349 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 70 702 беспилотника, 619 ЗРК, 24 259 танков и других бронемашин, 1 577 боевых машин РСЗО, 27 576 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 402 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    ВС России за прошедую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.

    В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.

    Также на этой неделе ВКС сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины.

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    18 июля 2025, 18:54 • Новости дня
    Пекин пообещал ЕС ответные меры за санкции против китайских банков

    SCMP: Пекин предупреждал ЕС о последствиях санкций против китайских банков

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел КНР Ван И предупреждал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас о возможных ответных действиях Пекина, если Евросоюз включит китайские банки в новый санкционный список.

    Информация об этом появилась в газете South China Morning Post со ссылкой на дипломатические источники. Как сообщается, встреча Ван И и Каллас прошла в этом месяце. По данным издания, глава МИД КНР «три или четыре раза» акцентировал внимание европейской стороны на том, что в случае включения банков Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank в 18-й пакет санкций против России, Пекин примет ответные меры, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу ЕС включил в 18-й пакет антироссийских санкций два китайских банка. Кроме того, Евросоюз ввел санкции против китайских компаний за экспорт товаров для ВПК России.

    Китай осудил включение своих банков в санкционный список Евросоюза и пообещал защитить свои компании.

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    18 июля 2025, 23:23 • Новости дня
    Директор нацразведки США разоблачила ложь администрации Обамы о России
    Директор нацразведки США разоблачила ложь администрации Обамы о России
    @ Bastiaan Slabbers/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовав то, что она называет «неопровержимыми доказательствами», свидетельствующими о том, что бывший президент Барак Обама и его команда по национальной безопасности «сфабриковали и политизировали разведданные» после победы президента Дональда Трампа в 2016 году.

    Рассекреченные файлы проливают свет на темную главу американской политики, когда федеральные агентства стали оружием против избранного президента, пишет SlayNews.

    Это разоблачение появилось после многих лет споров о якобы сговоре Дональда Трампа с Россией, доказательств чему, несмотря на тщательное расследование, не удалось предоставить никому из расследовавших сговор предвыборного штаба Трампа с Москвой с целью повлиять на исход выборов 2016 года.

    По словам Габбард, недавно рассекреченная информация напрямую указывает на досье Стила. Этот дискредитированный и непроверенный отчет был профинансирован из частных источников в рамках предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.

    В так называемом «досье», получившем широкую огласку, содержались огульные, сфабрикованные обвинения в связях Трампа с Россией. Это досье использовалось в качестве ключевого элемента разведывательного аппарата, подпитывавшего многолетнее расследование предполагаемого сговора Трампа с Россией.

    «Это были политизированные разведданные, которые легли в основу бесчисленных клеветнических измышлений, призванных дискредитировать победу президента Трампа. Многолетнее расследование Мюллера, два импичмента Конгресса, расследование, аресты и тюремное заключение высокопоставленных чиновников, обострение напряженности в отношениях между США и Россией и многое другое –  все это стало прямым результатом этой сфабрикованной риторики», – заявила Габбард.

    Скоординированная кампания была направлена не на защиту национальной безопасности, а на подрыв легитимности выборов, потрясших политический истеблишмент до основания.

    Габбард, никогда не уклонявшаяся от привлечения власти к ответственности, не стеснялась в выражениях, описывая масштабы заговора, который, по ее словам, был организован администрацией Обамы.

    «Их целью было подорвать волю американского народа и осуществить, по сути, переворот, чтобы попытаться помешать президенту Трампу выполнять мандат, дарованный ему американским народом», – добавила она.

    Глава нацразведки США отметила, что администрация Обамы злоупотребляла разведданными, использовала правоохранительные органы в качестве оружия и непрерывно вела  кампанию по лишению легитимности президента Трампа.

    По мнению Габбард, эти действия представляют собой экзистенциальную угрозу основам демократической системы Америки, системы, которая всегда основывалась на принципе честных выборов и мирной передачи власти.

    Она потребовала привлечь виновных к ответственности очевидно, сколь бы могущественны или влиятельны они ни были. Их деятельность должна быть расследована, а их действия должны быть наказаны по всей строгости закона.

    «От этого зависит вера и доверие американского народа к нашей демократической республике, а следовательно, и будущее нашей страны», – заявила Габбард.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, весной 2023 года в США завершилась работа группы под руководством спецпрокурора Джона Дарема, которая доказала, что «Рашагейт» – обвинения по поводу «сговора Трампа с Москвой», а также «вмешательства России в американские выборы» – является фальшивкой, которую выдумали федеральные агентства и Демократическая партия США.

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