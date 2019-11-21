Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины российского военного

Ростовский военный гарнизонный суд арестован военнослужащего Южного военного округа, задержанного по подозрению в шпионаже в пользу Украины, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

«Ростовским военным гарнизонным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», – передает ТАСС сообщение суда.

Накануне стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали военнослужащего Южного военного округа, который подозревается в государственной измене. Он собирал секретные данные по заданию украинской разведки, сообщали в ЦОС ФСБ России.