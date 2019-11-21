В Крыму высмеяли слова Зеленского о пропаже о возвращенных кораблях

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал анекдотом заявления украинской стороны о якобы пропаже вооружения и оборудования возращенных Россией трех кораблях – нарушителях границы.

«Это все напоминает анекдот. Украинская сторона придерживается известного принципа: чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят», – приводит его слова РИА «Новости».

По мнению Иоффе, Киев пытается перевести стрелки и отвести внимание от главного. «Проверить их слова невозможно, поймать за руку тоже. Все это пустые слова», – добавил он.

В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал «ахинеей» утверждения Киева о том, что Россия якобы сняла с украинских кораблей оборудование.

«Президент Украины, видимо, по незнанию включился в грязную игру по очернению России при возвращении украинских кораблей», – сказал Бальбек.

«То, что эти жалкие обвинения сделал дилетант – не вызывает сомнений, но неужели у Зеленского не нашлось хоть одного советника, который бы хоть чуть-чуть разбирался в вопросах флота?» – задался вопросом депутат.

Он подчеркнул, что каждый корабль с завода получает «фирменное» оборудование», а потому «невозможно плафон от украинского артиллерийского катера куда-то приспособить на ракетный фрегат типа «Адмирал Эссен» – там другие стандарты и размеры». «К тому же в своем оборудовании мы уверены», – отметил депутат.

«Но самое удивительное, что украинский командующий попытался сделать воспевание собственному кораблестроению, мол, какое у нас все высококачественное, что русские воруют и с завистью несут себе на корабли – с задержанных в Керченском поливе кораблей действительно сняли вооружение и показали это на весь мир, все остальное там не стоило нашего внимания», – сказал он.

«Так что какие бы пиар-шаги не устраивал сам себе адмирал Воронченко, как бы ни подхватывал его президент Зеленский – рожденный ползать летать не может, и розетка от артиллерийского катера вряд ли пригодится кораблю, на котором установлены ультрасовременные «Калибры», – заключил он.

В среду возвращенные Украине корабли прибыли в Очаков. Президент Украины Владимир Зеленский после осмотра переданных Россией кораблей заявил, что на них «частично не хватает оборудования», а в ВМС Украины пожаловались на пропажу унитазов с кораблей.