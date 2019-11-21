Австрия решила выдать России экс-чиновника Минкультуры Мазо

Земельный суд Вены по уголовным делам принял решение об экстрадиции бывшего чиновника Министерства культуры России Бориса Мазо. Он обвиняется в хищении бюджетных средств и их легализации.

В суде сообщили, что решение было принято еще 15 октября, в данный момент оно обжаловано. Рассмотрение жалобы на экстрадицию Мазо в Россию назначено на 7 января 2020 года, передает «Интерфакс».

Отмечается, что после принятия окончательного решения австрийским судом в отношении Мазо российские власти будут уведомлены о нем по линии министерства юстиции Австрии.

Суд также продолжает рассмотрение запроса об экстрадиции Мазо в Испанию, «но решение по запросу Испании пока не принято».

Напомним, Мазо является фигурантом сразу двух громких расследований о масштабных хищениях в Министерстве культуры.

По первому делу, так называемому делу реставраторов о хищении 100 млн рублей, он избежал длительного срока и был отпущен на свободу сразу после оглашения приговора.

Когда Мазо стал фигурантом второго дела, о хищении уже 450 млн рублей, в России его уже не было. Суд выдал санкцию на заочный арест экс-чиновника.

В ноябре Австрия по запросу Испании задержала Мазо по подозрению в отмывании денег. Позже его освободили под залог.

Прокуратура требовала ареста россиянина для обеспечения меры по дальнейшей передаче испанским властям.

Сообщалось, что разбирательства по экстрадиции Мазо могут затянуться, так как Австрия может рассматривать его прошение на предоставление статуса беженца.