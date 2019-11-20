Пушков оценил требование Эстонии вернуть «аннексированные территории»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса об «аннексированных» Россией территориях.

«В 2014 году Эстония подписала договор о сухопутной границе с Россией при том понимании, что нынешняя граница и есть окончательная и никаких ссылок на Тартусский договор 1920 года не будет. Мы были в шаге от ратификации», – указал Пушков в своем Twitter.

При этом он констатировал, что в Таллине «взялись за старое».

«Вредный рецидив», – подчеркнул российский сенатор.

Напомним, спикер парламента Эстонии, член националистической Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия «должна вернуть» республике якобы аннексированные территории. В Кремле это заявление назвали неприемлемым.

В МИД России подчеркнули, что «тема закрыта раз и навсегда», указав, что «такая позиция Эстонии не способствует формированию позитивных отношений между государствами».

Профессор факультета международных отношений СПбГУ, политолог Николай Межевич оценил претензии Эстонии с точки зрения внешней политики и психиатрии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине.

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