В отношении посадившей за руль шестилетнего ребенка женщины завели еще одно дело

Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил в отношении жительницы города Набережные Челны, которая посадила за руль автомобиля шестилетнего сына, еще одно уголовное дело, сообщила пресс-служба СК.

«В ходе расследования уголовного дела следствие пришло к выводу о наличии в действиях подозреваемой признаков еще одного состава преступления, в связи с чем сегодня в отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 151.2 УК («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»)», - говорится в сообщении на сайте СК.

В ведомстве уточнили, что в отношении нарушительницы было возбуждено дело по ст. 125 УК (оставление в опасности), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). На допросе мать не признала причастность к совершению преступления.

Напомним, полицейские задержали 28-летнюю девушку, которая усадила ребенка за руль движущегося на большой скорости автомобиля. По ее словам, она сделала это намеренно, так как хотела научить его управлять машиной.