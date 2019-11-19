Посадившую за руль шестилетку жительницу Набережных Челнов наказали

ГИБДД оштрафовала жительницу Набережных Челнов, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

«Сотрудниками полиции была установлена владелица автомобиля. Ею оказалась 28-летняя многодетная жительница Набережных Челнов. Девушка является злостной нарушительницей правил дорожного движения. За последние два года она 31 раз привлекалась к ответственности за нарушение ПДД. 11 апреля 2019 года автоледи управляла транспортным средством с трехмесячным ребенком на руках», – говорится в сообщении на сайте МВД по Татарстану.

По словам женщины, он посадила за руль своей автомашины среднего сына 2012 года рождения намеренно, так как хотела научить его управлять транспортным средством. При этом, осознавая, что нарушает Правила дорожного движения.

В отношении нее инспекторами ГИБДД были составлены протоколы об административном правонарушении по пяти статьям КоАП России. Общая сумма штрафов составила 35 тыс. рублей.

«Также будет рассмотрен вопрос о привлечении девушки к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», информация будет направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту проживания», – сообщили в полиции.

Напомним, в воскресенье многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева, опубликовавшая в социальных сетях ролик, на котором шестилетний мальчик ведет автомобиль на скорости 130 километров в час, объяснила, зачем пустила сына за руль.