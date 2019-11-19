Посадившую за руль шестилетку жительницу Набережных Челнов наказали

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19 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 15:35  |  vz.ru
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У Газпрома появился новый конкурент в Европе

Европа со дня на день ждет прихода азербайджанского газа Фото: Umit Bektas/Reuters
На мировом газовом рынке у России появился конкурент – скоро войдут в строй трубопроводы, по которым азербайджанский газ потечет в Европу. А именно там этой зимой у Москвы могут возникнуть сложности с поставками из-за прекращения украинского транзита. И появление серьезного соперника в самый неподходящий момент грозит проблемами. Насколько опасно для Газпрома такое развитие событий? Подробности...
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Дональд Трамп сильно расстроил россиян

Симпатии к Трампу стали частью историиФото: Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС
Отношение к Дональду Трампу в России за годы его власти сильно ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опросов общественного мнения. Однако оценка самих отношений двух стран за последние годы практически не изменилась – 85 процентов считают их напряженными, прохладными или даже враждебными. С чем связано разочарование русских в Трампе и обратимо ли оно? Подробности...
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Победа над коррупцией убила еще одну реформу Сердюкова

Военную форму в военкоматах носили порой даже гражданские служащиеФото: Денисов Роман/ТАСС
Министр обороны Сергей Шойгу отменил еще одну реформу своего предшественника – военным комиссарам возвращают погоны. С тех пор, как Сердюков в свое время сделал военкомов гражданскими служащими, ситуация и с призывом, и с коррупцией в военкоматах существенно улучшилась. Что еще стало причиной нововведений? Подробности...
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«Бескультурье оккупанта» толкает солдат НАТО на преступления

Многие английские солдаты относятся к жителям оккупированных стран, как к туземцамФото: Shamil Zhumatov/Reuters
Убийства, сексуальные надругательства, пытки – далеко не полный список преступлений британских военных в Ираке и Афганистане. И совершены они в отношении мирного населения. Так, если верить документам, боец спецназа в 2012 году застрелил в Афганистане четырех мирных жителей, пивших чай у себя дома. Убийцу не стали наказывать, ведь на стороне военных преступников даже премьер-министр оккупированной ими страны. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Мы испугались космоса, как ответственности

Захар Прилепин, писатель
Мы обменяли реальную фантастику и реальный космос на стопроцентную имитацию: компьютерные игры и просмотр чужих фильмов об этом космосе, где русские хоть и появлялись, но неизбежно пьяные, затыкающие ватником пробоину в космическом корабле. Подробности...
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«Рашагейт» по-британски станет не менее захватывающим, чем в США

Дмитрий Родионов, политолог
Надо понимать, что никакие доказательства «вмешательства» и не нужны. Достаточно громко произнести, что они есть. Или хотя бы намекнуть на это. Ведь в старой доброй Англии, как мы знаем из одного анекдота, все джентльмены и верят друг другу на слово. Подробности...
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Способны ли российские ракеты попасть в американский авианосец

Александр Шишкин, инженер-кораблестроитель
Порою можно услышать, что российские средства поражения, которые СМИ называют не иначе как «убийцы авианосцев», едва ли не бессмысленны в современных условиях. И все из-за того, что у России отсутствуют инструменты, необходимые для наведения этих ракет. И никакие авианосцы эти ракеты успешно атаковать не способны. Так ли это на самом деле? Подробности...
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      Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте

      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

      В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
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      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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          Как вы относитесь к идее отказа от использования в быту пластиковых пакетов?
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          • Да (я женщина)

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          • Нет (я мужчина)

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              Посадившую за руль шестилетку жительницу Набережных Челнов наказали

                 19 ноября 2019, 14:15
              Фото: Егор Алеев/ТАСС
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              ГИБДД оштрафовала жительницу Набережных Челнов, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

              «Сотрудниками полиции была установлена владелица автомобиля. Ею оказалась 28-летняя многодетная жительница Набережных Челнов. Девушка является злостной нарушительницей правил дорожного движения. За последние два года она 31 раз привлекалась к ответственности за нарушение ПДД. 11 апреля 2019 года автоледи управляла транспортным средством с трехмесячным ребенком на руках», – говорится в сообщении на сайте МВД по Татарстану.

              По словам женщины, он посадила за руль своей автомашины среднего сына 2012 года рождения намеренно, так как хотела научить его управлять транспортным средством. При этом, осознавая, что нарушает Правила дорожного движения.

              В отношении нее инспекторами ГИБДД были составлены протоколы об административном правонарушении по пяти статьям КоАП России. Общая сумма штрафов составила 35 тыс. рублей.

              «Также будет рассмотрен вопрос о привлечении девушки к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», информация будет направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту проживания», – сообщили в полиции.

              Напомним, в воскресенье многодетная мать из Татарстана Агина Алтынбаева, опубликовавшая в социальных сетях ролик, на котором шестилетний мальчик ведет автомобиль на скорости 130 километров в час, объяснила, зачем пустила сына за руль.


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