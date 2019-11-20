Зеленский поставил для выборов в Донбассе противоречащее Минским соглашениям условие

Выборы в Донбассе могут состояться, когда вся его территория будет подконтрольна Киеву, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает ТАСС.

Также Зеленский заявил, что надеется на саммите «нормандской четверки» договориться о полном прекращении огня в Донбассе, передает РИА «Новости».

По его словам, он рассчитывает на встрече с лидерами России, Франции и Германии обсудить восстановление контроля Киева над российской границей.

Отметим, что такое условие о проведении выборов в Донбассе противоречит Минским соглашениям.

Ранее Зеленский уже озвучивал такие условия для выборов в Донбассе: по его словам, на границах с украинской стороны должны стоять украинские пограничники, а выборы должны пройти по законам Украины.

Ни «формула Штанмайера», ни Минские соглашения такие условия не предполагают. Контроль над границей, согласно этому документу, подписанному Киевом, должен быть получен Украиной на следующий день после проведения выборов, но никак не раньше.

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