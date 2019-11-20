Предстоятель РПЦ посетовал на бесхребетность патриархов из других церквей

Разговоры о том, что в случае с «украинским вопросом» кто-то из дипломатов или политиков «оказал давление на патриарха», с которым он ничего «не смог сделать», вызывают только улыбку на фоне гонений, которые РПЦ пережила в ХХ веке, заявил патриарх Кирилл.

«То, что мы сегодня видим – это не результат инициатив, проистекающих от Церквей, это результат того, что какие-то Церкви не сумели выдержать давления, о чем мне предстоятели Церквей прямо и говорят: на нас давят, на нас давили. На что я отвечаю: вы нам тут, в России, про давление ничего не рассказывайте. Мы через такие давления прошли в течение XX века. И не просто прошли через тяжелые разговоры с власть имущими – наши предки прошли через тюрьмы, лагеря, через Бутовский полигон, но никогда Русская церковь не преклонила колен перед теми, кто это давление оказывал», – передает его слова РИА «Новости».

Он признал, что сейчас на братские поместные православные церкви никто «таким образом не давит». По словам патриарха, для некоторых предстоятелей Церквей и иерархов «жизнь в спокойных условиях создала некое впечатление благополучия», и даже «такое давление», оказанное на ряд Церквей, «кто-то не смог игнорировать».

«Поэтому те недомолвки, которые сейчас существуют в отношениях к Русской церкви со стороны некоторых братских греческих Церквей, это результат, собственно, вот этого давления», – сказал предстоятель РПЦ.

Он выразил сожаление, что некоторые греческие Церкви «поддались на уговоры второразрядных чиновников».

«Просто улыбка на устах возникает: ну вот этот зам того-то пришел и оказал давление на патриарха, и патриарх ничего не смог сделать. Да мало ли там «замов» и «помов», которые могут влиять на патриархов? А что же тогда наша общая ответственность? Глав Церквей за сохранение единства православия?» – сказал патриарх.

Давление на Православную церковь, по его мнению, оказывается, «чтобы произошел разрыв между православным греческим и славянским миром».

«И мы должны делать все для того, чтобы эти злые замыслы, нелепо осуществляемые, кстати, ни в коем случае не подорвали единства единой святой соборной апостольской православной Церкви», – заключил предстоятель РПЦ.

Ранее раскольническая Православная церковь Украины, созданная в прошлом году, заявила, что получила признание Александрийской православной церкви. Такое решение, как заявили в РПЦ, «делает невозможным дальнейшее поминовение имени патриарха Александрийского при патриарших богослужениях в Русской православной церкви.

В октябре архиепископ Афинский и всей Греции Иероним также официально признал автокефалию ПЦУ. РПЦ после этого прекратила евхаристическое общение с главой Элладской церкви.