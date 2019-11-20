Посол Кубы в России заявил о популярности русского языка в стране

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в России Херардо Пеньяльвер Порталь назвал русский язык крайне распространенным в стране и отметил, что отношения двух государств находятся в наилучшем состоянии за последние 30 лет.

«Русский язык сейчас на Кубе – очень распространенный. Поток россиян, которые посещают Кубу, увеличился за последнее время. В прошлом году российских туристов было 140 тыс., в этом году мы ожидаем 185 тыс. туристов из России. Это очень перспективный рынок для Кубы. Туризм является важной отраслью для сотрудничества между нашими странами», – рассказал Порталь в интервью «Федеральному агентству новостей».

По его словам, в России обучается почти 300 кубинских студентов, которые получат образование в 25 высших учебных заведениях. «Это инженеры, информатики, русисты», – добавил посол.

Он также отметил значительные улучшения в отношениях России и Кубы.

«Российско-кубинские отношения находятся в самом лучшем состоянии за последние 30 лет. Объем наших торгово-экономических отношений увеличивается очень сильно. Активно идет обмен делегациями на высоком уровне, политический диалог находится на своем пике», – подчеркнул Порталь.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что собирается вывести на новый уровень практику изучения русского языка в республике, используя для этого новые технологии.