Путин объяснил данную ЦБ оценку «удовлетворительно»

Банк России вправе проводить самостоятельную политику, и он пользуется этим правом в полном объеме, заявил глава государства Владимир Путин.

Путин отметил, выступая на пленарном заседании форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», что ЦБ и правительство в диалоге между собой выстраивают соответствующую макроэкономическую и денежно-кредитную политику (ДКП), передает РИА «Новости».

«Конечно, ДКП должна соответствовать, и это самое главное, реалиям макроэкономической ситуации. Конечно, задним числом мы все умные, некоторые эксперты говорят, что к этим 6,5% ключевой ставки можно было прийти раньше. Не вчера-позавчера, а значительно раньше, хотя бы в первом квартале текущего года», – сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что ЦБ «проводит самостоятельную политику, он имеет на это право и пользуется этим правом в полном объеме».

Глава государства также указал, что не может не согласиться с ЦБ – у России много непрогнозируемых рисков.

Кроме того, Путин объяснил оценку «удовлетворительно», которую он дал ЦБ, после вопроса главы ВТБ Андрея Костина о том, означает ли это, что президент оценивает работу регулятора на тройку.

«Это смотря по какой системе... Если по трехбалльной, тогда это будет отлично», – сказал глава государства.

На комментарий Костина о том, что сотрудников Центробанка может расстроить такая оценка, Путин ответил, что «не расстроятся, они крепкие там девушки и ребята».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как агрессивное поведение ЦБ может помочь российской экономике.