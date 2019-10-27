Агрессивное поведение Центробанка поможет российской экономике

Банк России удивил агрессивным снижением ставки сразу на 0,5 процентных пунктов – за шесть с лишним лет она впервые опустилась ниже 7%, и это еще не предел. Чем продиктован подобный шаг и как он отразится на российской экономике? Как отмечают эксперты, в дальнейшем Центробанк может действовать по трем возможным направлениям.

Банк России впервые почти за два года принял решение снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта – до 6,5% годовых, говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров. В этом году ЦБ РФ трижды снижал ставку и всякий раз шаг был скромнее - на 0,25 п.п. Последний раз Банк России снижал ставку сразу на 0,5 п.п. в 2016 и 2017 годах. Хотя активнее всего снижение ставки происходило в 2015 году.

Столь агрессивного снижения ключевой ставки ожидали немногие, хотя неделей ранее Эльвира Набиуллина подала сигнал о готовности действовать «более решительно». Однако большинство аналитиков, опрошенных Bloomberg, все равно склонялись к мнению о снижении ставки лишь на 0,25 п.п.

Ставка в 6,5% - это минимальный уровень более чем за шесть лет. В сентябре 2013 года ставка была установлена в 5,5%, и на таком уровне она продержалась вплоть до марта 2014 года, когда была повышена до 7%. С тех пор ставка впервые стала меньше 7%.

Главная причина более резкого снижения ставки регулятором – это быстрое замедление инфляции, которая составляет всего 3,8% в годовом выражении. В сентябре и октябре в целом довольно низкий рост цен, не характерный для этого времени года. Осенью обычно наоборот инфляция раскачивается, а не замедляется. В итоге Банк России даже снизил прогноз по инфляции на конец года с 4,0–4,5 до 3,2–3,7%.

Что же ждать от Центробанка дальше? Как он будет действовать? Есть три варианта развития событий в теории.

Первый сценарий - регулятор продолжит смягчающую политику и снизит ставку до 5,5-6% уже в первой половине 2020 года. И тогда, скорее всего, удастся выполнить поставленную президентом задачу по снижению ипотеки до 8% годовых на четыре года раньше.

Ставки по кредитам у банков превышают ключевую ставку, как правило, в среднем на 2,5%. Эксперты считают вполне реалистичным сценарием дальнейшее снижение ставки на декабрьском заседании ЦБ, и в начале 2020 года.

«В первом квартале 2020 года ставка может опуститься до 5,5%», – не исключает Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей (для корректора – не исправлять – это правильно) «БКС Брокер». Об этом говорит тот факт, что ЦБ снизил прогноз по инфляции на этот и на следующий года, и допустил снижение показателя ниже 3% в первом квартале 2020 года. Кроме того, ЦБ сделал оговорку, что дезинфляционные ожидания в краткосрочной перспективе преобладают над инфляционными. «На мой взгляд, это является довольно четким сигналом о готовности снизить ключевую ставку и на декабрьском заседании – еще на 0,5%», – говорит Авакян.

Снижение ставок – это мировой тренд. Конечно, это происходит не от хорошей жизни. Центробанки по всему миру пытаются стимулировать свои экономики разными способами. В Европе регулятор уже снизил ставки до отрицательных значений, ряд богатых стран даже начали снижать налоги. Китай дал своему бизнесу налоговые льготы на целых 1,35 трлн юаней. От ФРС США ждут дальнейшего смягчения политики на двухдневном заседании на следующей недели.

«Российские реалии таковы, что снижение фискальной нагрузки ожидать не приходится, так как деньги нужны правительству для стратегических резервов и воплощения нацпроектов, а значит вся надежда на ЦБ РФ, который, в отличие от европейских и американских регуляторов, все еще имеет широкий простор для маневров», – говорит Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

По сути, Банк России выполнил основную задачу по поддержке макроэкономической стабильности (инфляция ниже 4%), поэтому теперь может сконцентрироваться на стимулировании роста ВВП (и помочь Минэку в этом нелегком деле).

Удешевление кредитных денег благотворно скажется на бизнесе и населении, и может дать толчок российской экономике. В случае снижения ставки в 2020 году до 5,5% позволит стагнация экономики сменится ростом за счет притока иностранных инвесторов и оживления рынков кредитования, недвижимости и сырья, отмечает Артем Деев из AMarkets.

«Низкая ставка позволит расшевелить рынок корпоративного кредитования. Стоимость кредита для юридических лиц была слишком высока и услуги банков не пользовались особой популярностью», – говорит Геннадий Николаев.

Ипотека должна стать более доступной: уже к новому году средняя ставка может снизиться до 8,5%, считает эксперт. Рынок недвижимости может получить новые денежные вливания. Стоит понимать, что кредиты дешевеют не сразу после снижения ключевой ставки, а с задержкой в четыре-семь месяцев.

Ставки по вкладам продолжат падать. Уже сейчас найти вклад выше 5% годовых в госбанках невозможно, а будет в среднем 4,5%. В частных банках ставки по вкладам опустятся ниже 6% и даже ниже.

Стоит понимать, что политика российского регулятора во многом будут зависеть от действий американского центробанка. Если на следующей неделе ФРС США снова снизит ключевую ставку и даст четкий сигнал о возможности дальнейшего снижения, то Банк России может снова снизить ставку в декабре на 50 б.п., считает Авакян.

Если ФРС США вдруг сохранит ставку на заседании через неделю, то и российский регулятор может взять паузу: зафиксирует ставку на уровне 6,5% как минимум на квартал, а то и больше. Это второй вариант событий.

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Вице-президент «РФИ банка» Елена Чижевская считает этот вариант наиболее вероятным. «После плавного снижения в течение всего года, и резкого - сегодня, Центробанк захочет посмотреть на реакцию финансовых структур и экономики, оценить изменения и спрогнозировать инфляцию на следующий год. Поэтому ставка вряд ли поменяется до весны 2020 года», – ожидает эксперт. Этот сценарий наиболее благотворно скажется на российской экономике, так как ЦБ будет чувствителен к изменениям и будет реагировать на них по мере наступления. «Для населения и бизнеса 6,5% глобально картину не изменят, однако они смогут рефинансировать свои кредиты. А для будущих заемщиков средние ставки по розничным кредитам снизятся со средней отметки в 11% до 9-10%», – отмечает Елена Чижевская.

Нынешняя ставка в 6,5% представляет оптимальной на перспективу примерно года, считает Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий). «При всей необходимости для бизнеса и населения в удешевлении кредитования, потенциал уменьшения процента ЦБ ограничен. Если опустить ставку, например, к 5-5,5%, то это может вызвать рост инфляции к 5-7% и выше и перечеркнет многолетние усилия ЦБ по её сдерживанию», ­– объясняет он.

Между тем, не исключен и третий вариант, когда Центробанк возвращается к закручиванию гаек и повышает ключевую ставку на фоне разгона инфляции и замедлении роста ВВП. Причин для роста резкого роста цен на горизонте не видно. Однако такой сценарий возможен при срабатывании внешних рисков в виде усиления санкций, обвала цен на нефть или резкого разворота ФРС США к жесткой монетарной политике. Пока третий вариант видится экспертам менее вероятным.