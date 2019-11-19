Иностранные ЧВК пожаловались на поражение в конкуренции с россиянами

Российская ЧВК «Вагнера» якобы выиграла контракт по борьбе с исламистскими группировками в Мозамбике, хотя на него претендовали африканские частные военные компании OAM и Black Hawk, пишут СМИ.

Бывший родезийский солдат, ныне глава военной охранной компании OAM Джон Гартнер заявил, что мозамбикские чиновники обращались в начале августа к нему с просьбой помочь в борьбе с исламистскими группировками на севере страны. Такое же обращение получал основатель ЧВК Black Hawk из Южной Африки Дольф Дорфлинг, пишет The Moscow Times.

Оба заявили, что хорошо бы справились с заданием, так как хорошо представляют положение в Мозамбике и знают, как воевать в местных условиях.

Однако обе компании проиграли борьбу за контракт российской ЧВК «Вагнера», утверждает издание. Соперники военной компании из России заявили, что сомневаются в способности ЧВК «Вагнера» работать в Мозамбике, так как ее бойцы не знают ни местности, ни ситуации в политике.

Издание утверждает, что в сентябре в Мозамбик якобы прибыли 200 «вагнеровцев». Сейчас они ведут ожесточенную борьбу с повстанческим движением, связанным с «Исламским государством*» (запрещено в России).

Одной из причин победы ЧВК «Вагнера» в борьбе за контракт называется якобы меньшая стоимость российских наемников – если в компании OAM сотрудникам платят по 15-25 тыс. долларов в месяц, то «вагнеровцам» – 1,8-4,7 тыс. долларов.

Другой важной причиной издание называет якобы «политическую поддержку», которую ЧВК «Вагнера» получает за счет влияния России в Африке.

При этом издание утверждает, что теперь у «вагнеровцев» серьезные проблемы из-за незнания местных реалий и условий, в которых приходится вести бои. В связи с этим африканские ЧВК надеются, что их снова привлекут к борьбе с исламистами – хотя бы в помощь российской частной военной компании.

Издание Carta de Moçambique ранее заявляло, что 27 октября в результате нападения мятежников погибли 20 военнослужащих Мозамбика и пятеро россиян – автомобиль с военными расстреляли, сожгли, а убитых якобы обезглавили. В российском посольстве с удивлением восприняли сообщения о якобы гибели пяти россиян – сотрудников частной военной компании «Вагнер».

В начале октября сообщалось, что в Мозамбик якобы прибыли сотрудники ЧВК «Вагнера» и российская военная техника.

В августе газета ВЗГЛЯД писала, что Мозамбик заманивает Россию в опасный и прибыльный проект.