«Вагнеровцев» якобы заметили еще в одной стране

В Мозамбик прибыли сотрудники ЧВК «Вагнера» и российская военная техника, которые должны помочь правительству африканской страны в борьбе с джихадистами, пишет The Times.

Британское издание утверждает, что российский контингент в Мозамбике состоит примерно из 200 солдат, в том числе «элитных войск, трех штурмовых вертолетов и их экипажей», приводит текст статьи InoPressa.

По данным The Times, россияне будут предоставлять учебную и боевую поддержку в провинции Кабо-Дельгадо, где боевики были особенно активно в последние два года. В число направленных в Мозамбик, как утверждается, входят военнослужащие ЧВК «Вагнера».

Издание пишет, что группа «Вагнера» выиграла в конкуренции за контракт с Мозамбиком у проекта, который принадлежит Эрику Принсу, основателю американской частной охранной компании Blackwater.

В августе президент Владимир Путин на встрече с президентом Мозамбика Филипе Ньюси заявил, что Россия готова к развитию отношений с Мозамбиком по всем направлениям. Позже сообщалось, что Роснефть подписала с африканской страной соглашения по разработке шельфовых месторождений природного газа.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Мозамбик заманивает Россию в опасный и прибыльный проект.