Путин заявил о намерении России развивать отношения с Мозамбиком

Россия готова к развитию отношений с Мозамбиком по всем направлениям, у стран есть потенциал для экономического сотрудничества, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с президентом Мозамбика Филипе Ньюси.

«Мы готовы к развитию отношений между нашими странами по всем направлениям. Уверен, что ваш визит будет хорошим толчком для развития наших межгосударственных связей», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент России назвал «пока достаточно скромной» ситуацию в торгово-экономическом сотрудничестве, однако заметил, что темпы развития хорошие, как и перспективы.

«Есть и вопросы, связанные с ситуацией в регионе, с решением ряда острых проблем, над которыми работают в различных регионах мира сегодня», – добавил российский лидер.

Также Путин пожелал Ньюси удачи осенью на выборах. Президент России отметил, что этой же осенью в Сочи состоится первый форум Россия-Африка.

«Знаю, что у вас в это время как раз, в эти дни будут проходить выборы. Желаю вам удачи на этих выборах. Но надеемся, что Мозамбик будет представлен на этом форуме на достойном, хорошем уровне», – сказал Путин.

Президент отметил, что Мозамбик – «естественный, давний партнер» России. В 2020 году отмечается 45-летие установления дипломатических отношений. Путин указал, что Советский Союз «сыграл значительную роль в становлении государственности Мозамбика».

Товарооборот России и Мозамбика в минувшем году составил 115 млн долларов. Это на 25% больше, чем в 2017 году, когда показатель составил 90 млн долларов. За пять месяцев этого года объем торговли уже составил 30 млн долларов, показав рост на 10 млн.

Помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что российские компании заинтересованы в сотрудничестве с мозамбикскими партнерами. В частности, интерес к Мозамбику демонстрируют Роснефть, УАЗ, ГАЗ, Камаз, Росгеология, Газпромбанк, «Интер РАО – Экспорт», «Силовые машины».

Накануне газета ВЗГЛЯД писала о том, в какой проект Россия вступает в Мозамбике.