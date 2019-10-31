Российские дипломаты оценили сообщения о гибели «вагнеровцев» в Мозамбике

В российском посольстве в Мозамбике с удивлением восприняли сообщения о якобы гибели на севере страны пяти россиян – сотрудников частной военной компании «Вагнер».

«Не располагаем никакой информацией. Сами узнаем из СМИ с большим удивлением», – сообщили «Интерфаксу» в посольстве.

Так дипломаты прокомментировали сообщения издания Carta de Moçambique, по данным которого 27 октября в результате нападения мятежников погибли 20 военнослужащих Мозамбика и пятеро россиян. По данным портала, устроившие засаду мятежники обстреляли автомобиль с военными, сожгли транспортное средство и обезглавили убитых.

При этом издание без указания источника сообщило, что убитые россияне якобы были сотрудниками ЧВК «Вагнер». По данным журналистов, россияне помогают правительственным силам Мозамбика бороться против мятежников.

В начале октября сообщалось, что в Мозамбик прибыли сотрудники ЧВК «Вагнера» и российская военная техника, которые должны помочь правительству африканской страны в борьбе с джихадистами.

В августе газета ВЗГЛЯД сообщала, что Мозамбик заманивает Россию в опасный и прибыльный проект.