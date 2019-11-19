Фигуристка Медведева и тренер Тутберидзе «не заметили» друг друга при встрече

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе и ее ученица Евгения Медведева встретились в коридоре и не обратили друг на друга внимания, эпизод попал на видео, которое опубликовали СМИ.

«Медведева встретилась в коридоре с Тутберидзе – они даже не подняли глаз! Если вы вдруг забыли, Женя – ее бывшая ученица», – говорится в посте паблика Sports.ru.

В ролике тренер и спортсменка действительно прошли мимо друг друга и не сказали ни слова.

Напомним, другая воспитанница Тутберидзе фигуристка Александра Трусова заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. Второе место заняла Медведева.

После Гран-при Медведева заявила о «переломе» после «сложного периода в жизни».