Медведева заявила о «переломе» после «сложного периода в жизни»

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17 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 02:39  |  vz.ru
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Киев рано обрадовался решению Германии по «Северному потоку – 2»

У «Северного потока-2» появился шанс заработать на полную мощностьФото: Anton Vaganov/Reuters
Германия передумала идти против Газовой директивы ЕС, включив ее в свое законодательство. Поэтому полной победы «Северного потока – 2» не случилось, чему несказанно рады в Киеве. Однако новый закон показал, что немцы не сдадут российский газопровод без боя. Они нашли новую лазейку, которая должна спасти российскую трубу от несправедливого опустошения. Получится ли? Подробности...
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Грузия отказалась от одной дороги с Россией

Военно-Грузинская дорога связывает Россию с Грузией уже больше двухсот летФото: Малхаза Датикашвили, Александра Саакова/Фотохроника ТАСС
Грузия отвергла предложение Рамзана Кадырова построить дорогу из Чечни в Грузию. Сейчас Россию с Грузией связывает только одна дорога – Военно-Грузинская. В нежелании нынешних грузинских властей наладить еще один путь сообщения с Россией, есть удивительный исторический парадокс: в конце XVIII века Грузия мечтала о том, чтобы между ней и Россией было налажено хоть какое-то сообщение. Подробности...
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Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
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Пророссийская позиция новой власти Молдавии может быть подделкой

Словно герой сериала «Игры престолов», Ион Кику пришел к власти, опираясь на союз двух бывших враговФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
У президента Молдавии Додона появилась реальная власть – в стране сформировано подконтрольное ему правительство, которое называют пророссийским. Министром обороны, например, стал генерал, восхищавшийся защитниками ДНР. МИД возглавил дипломат, высказывавшийся за укрепление отношений с Москвой. Однако аналитики полагают, что обольщаться и ждать разворота Кишинева на восток пока рано.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Главный панк России против торжествующего либерализма

Антон Крылов, журналист
35-летний юбилей группы «Гражданская оборона» прошел практически незамеченным. А зря. Потому что, когда мы говорим про настоящий русский рок – мы говорим именно и прежде всего про «Гроб». Подробности...
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Без штампа в паспорте о браке нет будущего

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Нужно ли оформлять семейные отношения официально? Дискуссии на эту тему возникают постоянно – вот и сейчас спор о том, «что дает печать в паспорте», увлек общество. Спорят на самом деле не о том: дело вовсе не в печати, а в отношении к семье как таковой. Отторжение «бумажки» – это не борьба с отжившими формальностями или государством. Подробности...
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Коллективные письма – это смесь цинизма с идеализмом

Максим Соколов, публицист
Люди солидные, авторитетные и ничуть не охранители не удостоили своей подписью воззвание относительно проф. Гусейнова. Можно догадываться, чего им это стоило: либеральный террор – дело вполне серьезное, и человек, уклоняющийся от борьбы, сильно рискует. Подробности...
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      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

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      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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              Медведева заявила о «переломе» после «сложного периода в жизни»

                 17 ноября 2019, 01:50
              Фото: Yutaka/AFLO/Global Look Press
              Текст: Антон Антонов

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              Российская фигуристка Евгения Медведева пожаловалась на то, что ей «приписали слова», которых она не говорила.

              Как рассказала Медведева, тренер Брайан Орсер не раз говорил ей, что возвращение к чистым прокатам «займет полтора года». Медведева отметила, что ускорить процесс ей мешало «много факторов», был «сложный период в жизни».

              «Я не тот человек, который жалуется, но давайте смотреть правде в глаза – мне было сложно», – приводит ее слова РИА «Новости».

              Фигуристка заявила, что «забыла о соцсетях, о шумихе, которую все почему-то подняли вокруг этой ситуации». Она пожаловалась на то, что ей «приписали слова», которых она не говорила».

              Однако сейчас «произошел перелом», она «чувствует себя намного свободнее».

              Медведева призналась, что «влюбилась в то место, где работает» – в канадский Cricket Club, где проходят ее тренировки. 

              Также Медведева подтвердила, что хочет «показать зрителям четверной сальхов» и работает над этим, но не спешит, поскольку намерена «сохранить здоровье» и «не готова, грубо говоря, на сломанных костях прыгать».

              «Мое тело хрупкое, я должна следить за распорядком дня, что ем, когда ложусь спать и так далее», – заявила она.

              Напомним, Александра Трусова заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. Второе место заняла Медведева.

              В нынешнем сезоне пять этапов Гран-при выиграли фигуристки, исполняющие либо четверные прыжки, либо аксель в три с половиной оборота – Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная.


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