Медведева заявила о «переломе» после «сложного периода в жизни»

Российская фигуристка Евгения Медведева пожаловалась на то, что ей «приписали слова», которых она не говорила.

Как рассказала Медведева, тренер Брайан Орсер не раз говорил ей, что возвращение к чистым прокатам «займет полтора года». Медведева отметила, что ускорить процесс ей мешало «много факторов», был «сложный период в жизни».

«Я не тот человек, который жалуется, но давайте смотреть правде в глаза – мне было сложно», – приводит ее слова РИА «Новости».

Фигуристка заявила, что «забыла о соцсетях, о шумихе, которую все почему-то подняли вокруг этой ситуации». Она пожаловалась на то, что ей «приписали слова», которых она не говорила».

Однако сейчас «произошел перелом», она «чувствует себя намного свободнее».

Медведева призналась, что «влюбилась в то место, где работает» – в канадский Cricket Club, где проходят ее тренировки.

Также Медведева подтвердила, что хочет «показать зрителям четверной сальхов» и работает над этим, но не спешит, поскольку намерена «сохранить здоровье» и «не готова, грубо говоря, на сломанных костях прыгать».

«Мое тело хрупкое, я должна следить за распорядком дня, что ем, когда ложусь спать и так далее», – заявила она.

Напомним, Александра Трусова заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. Второе место заняла Медведева.