Кремль отказался комментировать заявления о России со слушаний по импичменту Трампа

В Кремле не будут комментировать заявления об отношениях с Россией, которые были сделаны на слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы предпочитаем не вмешиваться. Вы знаете, что каждый раз накануне выборного процесса, накануне электорального процесса американцы очень сильно подвержены обострению русофобских настроений. Не миновала их участь и на этот раз», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что за происходящим в США с большим интересом наблюдают во всем мире, в том числе в России, однако комментировать в Кремле это никак не хотят.

«Пусть с этим справляются и этим занимаются сами американцы, это их внутреннее дело. Мы никогда в их внутренние дела не вмешивались и вмешиваться не собираемся», – сказал он.

На прошлой неделе Песков говорил, что считает не делом Москвы реагировать на слушания по импичменту Трампа.

Процедуру импичмента Дональда Трампа в Конгрессе США начали в сентябре из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования дела Байдена-младшего.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД