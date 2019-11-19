В НАТО объяснили 20-кратное превосходство своего бюджета над российским

Вооруженные силы (ВС) НАТО не менее эффективны, чем ВС России, однако их совокупный бюджет в 20 раз превышает военный бюджет России из-за высокой себестоимости оружия и затрат на личный состав, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Военный бюджет НАТО больше, поскольку себестоимость Вооруженных сил НАТО, удельные расходы и уровень зарплаты значительно выше, речь не идет о том, что они менее эффективны», – передает ТАСС заявление Столтенберга, сделанное на пресс-конференции в Брюсселе.

В октябре Столтенберг призвал союзников продолжать наращивать расходы на оборону, чтобы быть «готовым к будущему».

Напомним, 11 ноября президент Владимир Путин заявил, что общее сокращение расходов на оборону и национальную безопасность связано с прохождением пика модернизации в армии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД