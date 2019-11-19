В Минздраве не исключили повышения минимального возраста продажи табака

Повышение возраста продажи табака до 21 года возможно в России по аналогии с алкоголем, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«Я думаю, что мы к этому идем... Я думаю, что после того, как разберутся с алкоголем, следующим шагом будет табак», – передает РИА «Новости» слова Брюна.

По его словам, потребление табака сокращает продолжительность жизни курильщиков в среднем на 10 лет.

«Никотин не является канцерогеном, но может действовать как фактор, способствующий возникновению опухоли. Также никотин вносит изменения в такие важные биологические процессы, как регулирование клеточной пролиферации, апоптоза, миграции, вторжения, ангиогенеза, воспаления и клеточно-опосредованного иммунитета в разнообразных клетках, включая фетальные, стволовые клетки эмбрионов и взрослых, ткани взрослых, а также раковые клетки. Продолжительность жизни у курильщиков в среднем меньше на 10 лет», – передает ТАСС слова Брюна.

Риск смерти от инсульта у курящих в 1,6 раза выше, риск смерти от ишемической болезни сердца выше в 5,6 раза, а общий риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возрастает в 2,3 раза. Также у курящих значительно выше показатель смертности от рака легкого.

«При этом, чем больше количество выкуриваемых сигарет в день, тем выше показатель смертности по сравнению с некурящими. Например, при 15-19 сигаретах в день показатель смертности выше почти в 30 раз по сравнению с некурящими», – добавил Брюн.

Напомним, в октябре 2018 года министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что оптимальной нижней возрастной планкой для покупателей алкоголя должен быть 21 год.

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