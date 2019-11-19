Россияне собрали 1 млн евро на восстановление Венеции после наводнения, заявили в посольстве Италии в Москве.

В итальянской дипмиссии выразили отдельную благодарность за помощь в сборе пожертвований дирижеру и художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву, передает «Российская газета».

Как отметили в посольстве, на полях культурного форума в Санкт-Петербурге маэстро встретился с послом Италии в России Паскуале Терраччано и пообещал помочь в вопросе сбора средств на восстановление Венеции. При помощи ряда топ-менеджеров Гергиев сдержал обещание и собрал около 1 млн евро. Во вторник дипмиссия запустит сбор средств и для широкой публики.

Для привлечения внимания к этой инициативе МИД Италии, в диппредставительстве пройдет концерт Мариинского театра.

Напомним, на прошлой неделе в результате паводка Венеция оказалась затоплена на 80%, уровень воды достиг критической отметки 187 см. Затопило весь исторический центр.