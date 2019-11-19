Экс-сотрудник ФСИН Красноярска сознался в убийстве

В Красноярске следователи задержали экс-сотрудника ГУ ФСИН, подозреваемого в убийстве девушки. Мужчина признался в совершении преступления.

Подозреваемый был задержан 18 ноября. Под тяжестью предъявленных улик он признался в убийстве девушки, передает «ТВК Красноярск».

После он сообщил, где предположительно находится тело, а также где брошен автомобиль жертвы.

В Следственном комитете сообщили, что вечером 15 ноября убитая Галина Миненко приехала в с. Арейское для выяснения отношений со своим знакомым. После они вместе поехали в Красноярск.

Во время поездки между ними произошла ссора на фоне личных неприязненных отношений.

По дороге в районе одной из заброшенных воинских частей мужчина несколько раз ударил девушку арматурой. От полученных травм она скончалась.

Подозреваемый засыпал тело девушки мусором и поехал на автомобиле жертвы в Красноярск. Там он бросил машину на одной из улиц в Октябрьском районе.

Как рассказали близкие погибшей, подозреваемый был работником ГУ ФСИН, работал на должности кинолога.

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