Адвокат объяснил мотивы водителя-убийцы из Мытищ

Адвокат водителя, который зарезал пешехода в Мытищах, раскрыл подробности произошедшего, назвав это «роковой случайностью».

«Потерпевший, во-первых, был пьяный. Во-вторых, переходил дорогу в неположенном месте. Угрожал убийством моему подзащитному – это зафиксировано на регистраторе, все записано. Нанес удар по лицу. Человеку почти 70 лет. И когда полез в машину после удара по лицу, он схватил нож, а нож ему дала супруга. Он поехал на рынок капусты купить. Положил нож в машину вместе с капустой, все», – сказал адвокат Роман Табаков, передает «360».

Он уточнил, что нападавший нецензурно высказывался в адрес водителя. «Человека это обидело. И после того, как его ударили, он пытался вытащить из машины [нападавшего] и нанес ему удар – не смотря куда. И поехал дальше», –объяснил Табаков.

По словам адвоката, его подзащитный хотел отпугнуть пешехода, поэтому произошедшее в результате конфликта – роковая случайность. «Он и плакал, и приносил извинения. Здесь никакого нет шоу, это трагедия двух семей», – заключил Табаков.

Напомним, 16 ноября в подмосковных Мытищах у водителя произошел конфликт с пешеходом, закончившийся убийством.

Водитель был арестован по обвинению в убийстве. Отмечалось, что он написал явку с повинной.