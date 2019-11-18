Арестован убивший пешехода в Мытищах водитель

Старший помощник руководителя следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что водитель автомобиля, напавший с ножом на пешехода в Мытищах, арестован.

«По ходатайству следователя следственного отдела по городском округе Мытищи ГСУСК России по Московской области судом в отношении 68-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказала Врадий, передает РИА «Новости».

Ранее ему было предъявлено обвинение в убийстве. Отмечалось, что водитель написал явку с повинной.

Напомним, 16 ноября в подмосковных Мытищах у водителя произошел конфликт с пешеходом, закончившийся убийством.