Убившему пешехода в Мытищах водителю предъявили обвинение

Следователи обвинили водителя, напавшего с ножом на пешехода в Мытищах, в убийстве, задержанный признал вину, рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«В городском округе Мытищи местному жителю предъявлено обвинение в убийстве мужчины на проезжей части дороги... Следователь будет ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает РИА «Новости» слова Врадий.

Она сообщила также, что водитель написал явку с повинной.

Напомним, в воскресенье в подмосковных Мытищах у водителя произошел конфликт с пешеходом, закончившийся убийством, по подозрению в убийстве задержан 68-летний местный предприниматель.