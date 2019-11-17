Опубликовано видео убийства пешехода водителем-бизнесменом

В подмосковных Мытищах у водителя произошел конфликт с пешеходом, закончившийся убийством, сообщила представитель ГСУ СК по региону Ольга Врадий.

По подозрению в убийстве задержан 68-летний местный предприниматель, передает РЕН ТВ.

В ходе конфликта водитель Volvo нанес пешеходу удар ножом в шею.

В интернете опубликована видеозапись произошедшего.

Отметим, что сразу после конфликта мимо проезжал еще один автомобиль. Машина притормозила перед получившим удар ножом пешеходом, а когда тот упал на землю, просто объехала его.