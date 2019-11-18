Суд отказал ПФР в возврате перечисленной умершему мужчине пенсии

Арбитражный суд Вологодской области отказал Пенсионному фонду (ПФР) в возврате денег, которые ошибочно были переведены умершему мужчине, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Уточняется, что управление ПФР в Воронеже подало иск о взыскании денег с вологодской кредитной организации. В 2016 году произошла ошибка, в результате которой фонд продолжал перечислять пенсию на счет уже умершего мужчины, так как региональному управлению ПФР не сообщили о смерти гражданина, передает «Интерфакс».

При этом, у мужчины был долг по договору займа, который списывался судебными приставами с его счета. На этот же счет также начислялась пенсия.

Полученные из пенсии деньги, которые были определены фондом как неосновательное обогащение, управление ПФР требовало взыскать с кредитной организации. Речь шла о 7 тыс. 404 рублях.

Суд отказал управлению ПФР в удовлетворении иска, объясняя это тем, что в данном случае закон нарушил ПФР, продолжая выплачивать пенсию умершему человеку. При этом средства с банковского счета гражданина списывались в соответствии с законом. Фонд также не предоставил суду доказательств того, что кредитная организация знала о смерти должника.

Ранее сообщалось, что руководитель одного из районных управлений Пенсионного фонда России в Воронежской области начислила своему отцу 3,5 млн рублей неположенной пенсии.