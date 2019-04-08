Начальница воронежского ПФР начислила отцу 3,5 млн рублей лишней пенсии

Руководитель одного из районных управлений Пенсионного фонда России в Воронежской области уволена после того, как за два с небольшим года начислила своему отцу 3,5 млн рублей неположенной пенсии, сообщил представитель отделения ПФР по региону.

По данным региональной прокуратуры, начальник управления Пенсионного фонда России по Воробьевскому району, 55-летняя Елена Романова, с июля 2015 года по август 2017 года, используя программно-технический комплекс по назначению и выплате пенсий, вносила недостоверные сведения о начислении пенсии на лицевой счет своего отца. В результате из федерального бюджета были похищены более 3,5 млн рублей.

«Когда вскрылось, сотрудница сразу была уволена. Она в тот момент, когда это все вскрылось, все деньги вернула и ее, соответственно, уволили», – сказал представитель отделения ПФР, передает РИА «Новости».

В настоящее время в отношении Романовой возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Оно направлено в Центральный районный суд Воронежа.

По информации отделения Пенсионного фонда по региону, средний размер пенсии в Воронежской области с 1 января 2019 года составил 13,137 тыс. рублей.