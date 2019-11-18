Путин внес на ратификацию договор о передаче осужденных между Россией и ОАЭ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию Договор между Российской Федерацией и ОАЭ о передаче осужденных к лишению свободы лиц.

В пояснительных материалах отмечено, что договор был подписан в Москве 26 июня 2019 года «в целях регламентации российско-эмиратских отношений по вопросам передачи лиц, осужденных к лишению свободы» и призван «способствовать защите прав и законных интересов российских граждан», передает ТАСС со ссылкой на базу данных Госдумы.

«В соответствии с Договором лицо, осужденное к лишению свободы на территории одной из сторон, может быть передано на территорию другой стороны для отбывания назначенного ему наказания в государстве его гражданства. Принимающее государство обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством», – сказано в пояснительной записке.

Напомним, на прошлой неделе Россия и Литва обменялись помилованными гражданами своих стран, осужденными за шпионаж. Россия передала Литве трех человек, включая гражданина Норвегии Фруде Берга.