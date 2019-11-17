Берг вернулся в Норвегию после обмена шпионами между Россией и Литвой

Освобожденный Россией норвежец Фруде Берг, который был осужден за шпионаж, вернулся в Норвегию после обмена фигурантами шпионских скандалов между Россией и Литвой, сообщил его адвокат Брюньюльф Риснес.

Риснес сообщил, что «Берга доставили на частном самолете из Литвы», передает ТАСС.

Напомним, Россия и Литва обменялись помилованными гражданами своих стран, осужденными за шпионаж. Россия передала Литве трех человек, включая гражданина Норвегии Фруде Берга.

В 2019 году Берга обвинили в сборе данных о российских атомных подводных лодках и приговорили к 14 годам колонии строгого режима.