Фигурант дела о беспорядках в Москве признал вину в избиении полицейского

Участник несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, фигурант дела о беспорядках Павел Новиков на заседании Тверского суда Москвы признал вину в нанесении ударов полицейскому-кинологу.

«Признаю свою вину, полагаюсь на Фемиду», – передает слова Новикова ТАСС.

Ранее о том, что Новиков признал вину в нападении на сотрудника полиции, сообщал следователь.

По данным следствия, 27 июля 32-летний Павел Новиков применил насилие в отношении полицейского, нанеся ему удары по голове. Это подтвердили свидетели и видеозаписи. На видео, которое распространил Следственный комитет, мужчина дважды ударяет полицейского-кинолога по шлему бутылкой.

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