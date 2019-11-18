Автоэксперт посоветовал, как определить недолив топлива на АЗС

Контроль за действиями заправщика и внимание к стрелке на топливном датчике помогут понять, долили ли вам топливо на АЗС, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Минпромторг ранее сообщил, что две трети автозаправок в России недоливают бензин покупателям. Фактический недолив топлива на АЗС превышает норму в два-три раза.

«Чтобы покупатель топлива не был обманут, нужно смотреть за действиями заправщика и следить за стрелкой на топливном датчике. Лучше всего заливать бензин самому, так как в этом случае вы точно сможете контролировать, сколько бензина влито. Если же это делает заправщик, то он может раньше времени вытащить топливораздаточный пистолет и не дольет приобретенный продукт», – говорит Похмелкин.

Другое дело, если на заправке неисправны счетчики залива, подчеркнул эксперт. В таком случае залив бензина проконтролировать практически невозможно. Стоит следить за стрелкой на топливном датчике, и если есть несовпадения, то следует сразу обратиться в правоохранительные органы. Если обман потребителя подтвердится, то АЗС в любом случае накажут.

«При заявлении в полицию о недоливе бензина, должны быть проведены проверки АЗС. Если обнаружат нарушение, автозаправка рискует попасть под статью «Обман потребителя». В конце концов вы информируете о факте, и ваши объяснения – это тоже своего рода доказательства, которые фиксируются полицией», – добавил Похмелкин.

Ранее Минпромторг провел проверки АЗС России и подвел итоги за 2019 год. Оказалось, что в почти 20% случаях был обнаружен недолив топлива. В связи с этим был разработан законопроект, который предполагает применение оборотных штрафов автозаправок за недолив.