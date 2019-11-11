Минпромторг назвал процент недоливающих бензин АЗС

Недолив топлива в 2019 году был обнаружен почти в 20% случаев по итогам проверок АЗС, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Что касается борьбы с недоливом топлива, то сейчас недолив на АЗС проверяется Росстандартом при проведении плановых и внеплановых проверок в присутствии представителей АЗС. Тем не менее, даже в таких условиях, когда АЗС имеют возможность подготовиться к проверке, в этом году недолив обнаружили почти в 20% случаев», – передает РИА «Новости» слова Мантуров.

Он добавил, что для снижения показателя был разработан законопроект, который предполагает применение оборотных штрафов за недолив: 1% суммы выручки нарушителя от реализации товаров за год или часть года, предшествующих дате выявления правонарушения, но не менее 500 тысяч рублей.

«За повторное нарушение – уже 3% от годовой выручки, но не менее 2 млн рублей. В сентябре 2018 года этот законопроект был рассмотрен на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту, потом прошел процедуру общественного обсуждения и согласования с ведомствами и был внесен в правительство», – сказал Мантуров.

Он отметил, что так как в настоящее время формируется новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), новый подход к наказанию за недолив планируется интегрировать в свежую версию Кодекса.

«Советские ГОСТы на топливораздаточные колонки были передовыми для своего времени, но прогресс не стоит на месте. Сегодня недобросовестные продавцы топлива используют различные современные приспособления и вредоносное программное обеспечение, позволяющие обманывать расходомер. Эту проблему должен решить новый стандарт на топливораздаточное оборудование, в разработке которого примут участие и участники топливного рынка. Его утверждение планируется в первом полугодии 2020 года», – анонсировал Мантуров.

Напомним, в конце октября в Минпромторге рассказали, что возможность применения штрафов для АЗС за недолив топлива будет включена в обновленный КоАП, который должен заработать с 1 января 2021 года.