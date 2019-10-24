В КоАП решили включить штрафы за недолив топлива на АЗС

Возможность применения штрафов для АЗС за недолив топлива будет включена в обновленный КоАП, который должен заработать с 1 января 2021 года, рассказал представитель Минпромторга.

«В настоящее время Минпромторг готовит к направлению в Минюст предложения о необходимости учесть положения данного проекта при разработке нового Кодекса об административных правонарушениях в рамках проводимой Минюстом работы по оценке необходимости включения соответствующих положений в новый КоАП», – передает РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Он добавил также, что Минпромторг и Росстандарт для защиты прав и интересов граждан, общества и государства от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений, разработали поправки для возможности контрольных закупок топлива на АЗС в режиме тайного покупателя.

Напомним, 26 сентября глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что для российских АЗС в 2019 году могут быть введены оборотные штрафы за недолив топлива.