АЗС могут начать штрафовать за недолив топлива

Для российских АЗС в 2019 году могут быть введены оборотные штрафы за недолив топлива, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Мантуров, выступая на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, сообщил, что в последнее время сократилось число нарушений в части качества топлива, передает РИА «Новости».

Однако «появились факты и проблема, связанная с тем, что недоливают топливо». Министерство подготовило «поправки к закону, которые позволяют накладывать оборотные штрафы еще и по этому факту нарушений».

Позже министр сообщил журналистам, что госкомиссия одобрила законопроект о введении оборотных штрафов, и в ближайшее время он будет согласован с другими ведомствами: «Мы постараемся (внести законопроект в Госдуму) в осеннюю сессию, но, возможно, это перейдет в весеннюю. Постараемся до конца года этот вопрос досогласовать».

Мантуров отметил, что, с учетом практики, «потребуется время для переходного периода».

«Думаю, что с 1 января 2019 года – это максимальный (самый ранний) период, когда он будет введен. Возможно, это будет в середине следующего года», – добавил он.

Министр подчеркнул, что введение оборотных штрафов за нарушения в химическом составе топлива на АЗС показало свою эффективность: «Мы уже видим только за работу первого полугодия, что объем наложенных штрафов составил более 40 миллионов рублей. И выявленных нарушений существенно меньше, с 40% снизились до 14%».

В свою очередь замглавы Росстандарта Алексей Кулешов сообщил, что в 2018 году уже проведено больше 2 тыс. проверок, «в том числе с привлечением общественных организаций, 39% пришлось на независимые АЗС, которые, по нашим данным, больше всех нарушают», передает ТАСС.

Средний штраф за некачественное топливо на автозаправочных станциях в России в 2018 году увеличился более чем в 10 раз, до 500 тыс. рублей.

«Есть случаи многомиллионных штрафов - к примеру, на компанию Shell был наложен штраф порядка 5,8 млн рублей», – добавил Кулешов.

Ожидается, что к концу года общая сумма штрафов составит около 100 млн рублей.

Напомним, Мантуров озвучил предложение по наложению штрафов на АЗС за недолив топлива в августе.

До этого Федерация автовладельцев России сообщила, что три четверти АЗС недоливают топливо. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о масштабах проблемы.