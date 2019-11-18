Минпромторг выявил систематический недолив топлива на АЗС в России

На большинстве АЗС норма недолива топлива превышается в два-три раза, проблема является систематической, заявил Минпромторг.

Сообщается, что «две трети АЗС недоливают топливо», передает ТАСС.

После проверок в ЦФО установлено, что при «норме не более 25 мл» недолив на АЗС «составлял от 50 до 90 мл» в случаях «измерения налива 10 литров». Когда измеряли «налив 50 литров», недолив составлял «от 200 до 300 мл» (норма – до 125 мл).