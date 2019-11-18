Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 6 копеек – до 63,70 рубля, курс евро снизился на 2 копейки, составив 70,48 рубля.

Стоимость нефти опустилась до 63,20 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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