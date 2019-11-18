В мэрии Бийска прошел обыск

Полицейские в понедельник провели обыск в мэрии Бийска и изъяли документы, сообщил представитель администрации.

«Да, сейчас в администрации находятся сотрудники полиции, тема визита неизвестна, идет выемка», – передает РИА «Новости» слова представителя администрации.

Как сообщает газета «Бийский рабочий», в большой зал администрации вошли силовики, попросили оставаться всех на своих местах. Далее правоохранители зачитали фамилии тех, кто должен выйти с ними.

«Главу города Александра Студеникина также попросили выйти. В настоящее время он находится в своем рабочем кабинете, где работают правоохранители. Не исключено, что здесь проходят обыски и изъятие документации», – сообщает издание.

По данным газеты, правоохранители задержали экс-главу администрации Бийска Николая Нонко, начальника отдела по учету и распределению жилой площади Ирину Очищалкину, начальника управления ЖКХ Ксению Потехину и замглавы города по строительству Дмитрия Маслюка.

Как сообщает источник издания, в настоящий момент правоохранители вынесли изъятую технику и пакеты с документами. По имеющейся информации, внимание оперативников действительно связано с распределением квартир в домах на улице Спекова.

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