Стало известно, сколько морпехов смогут перевозить новые российские десантные корабли

Военно-морской флот определился с характеристиками первых российских универсальных десантных кораблей, которые в 2020 году должны заложить в Крыму – они получат водоизмещение 25 тыс. тонн и будут перевозить по 900 морпехов, сообщили источники в отрасли.

«Универсальный десантный корабль (УДК) этого проекта сможет нести более 20 тяжелых вертолетов, получит доковую камеру для десантных катеров и будет способен перевозить до двух усиленных батальонов морской пехоты общей численностью около 900 человек», – передает слова одного из источников ТАСС.

Еще один источник сообщил, что водоизмещение у кораблей будет больше, чем изначально планировалось. По его словам, ВМФ уже выдал тактико-техническое задание на два УДК. Их собираются в мае 2020 года заложить на крымском заводе «Залив».

«Каждый будет иметь водоизмещение около 25 тыс. тонн и длину порядка 220 метров», – сказал источник.

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