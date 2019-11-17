Трамп прошел медосмотр

Глава американского государства Дональд Трамп посетил госпиталь им. Уолтера Рида в штате Мэриленд для прохождения ежегодного планового медицинского обследования, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Трамп «начал частично проходить плановое ежегодное медицинское обследование», чтобы не тратить на это время в 2020 году, когда состоятся выборы президента США, передает РИА «Новости».

Гришэм сообщила, что после «быстрого осмотра и сдачи анализов президент направился обратно в центр города».

Как заверила Гришэм, Трамп «остается здоровым и энергичным без каких-либо жалоб», что можно увидеть по его выступлениям «по несколько раз в неделю» перед сторонниками, передает ТАСС.

Напомним, тема здоровья Трампа стала актуальной еще во время предвыборной кампании в свете обострения его борьбы с кандидатом в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, у которой наблюдались проблемы со здоровьем.