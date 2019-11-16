Рэпер во Франции осужден за песню «Террорист»

Исправительный суд французского города Понтуаз приговорил рэпера Masta Ex к шести месяцам тюрьмы условно, сообщают СМИ.

Как пишет Parisien, 29-летний чернокожий Masta Ex осужден за пропаганду терроризма в песне «Террорист». В тексте песни рэпер называет себя «джихадистом», который «ведет войну», и угрожает Западу взрывами.

В полицию обратился префект департамента Валь-д`Уаз, передает ТАСС.

Внимание правоохранителей также привлекли слова Masta Ex о создании им организации Killuminateam. По версии рэпера, название означает «Солдаты, идущие по пути Аллаха».

Killuminateam считает, что Запад является «главным дьяволом всех времен», имеет «исключительно сатанинские корни». Организация собирается «вести борьбу и нейтрализовать тех», кто защищает западную цивилизацию.

Рэпера задержали в его квартире в городе Саннуа 13 ноября – в четвертую годовщину парижских терактов.

Напомним, в 2018 году в Сирии был ликвидирован присоединившийся к террористической организации «Исламское государство*» рэпер Deso Dogg.

В 2017 году ликвидирована британская подданная Салли Джонс, которая до вступления в террористическую организацию выступала в составе рэп-группы Krunch.