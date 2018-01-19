В Сирии убит присоединившийся к ИГ рэпер Deso Dogg

Немецкий рэпер Deso Dogg, примкнувший к боевикам террористической группировки «Исламское государство*», убит в Сирии, сообщил немецкий таблоид Bild.

Издание опубликовало материал со ссылкой на сайт, отслеживающий деятельность террористов, который выложил фото убитого боевика. Им, предположительно, является Deso Dogg, передает РИА «Новости».

В комментарии к опубликованному фото говорится, что боевик был убит в среду.

Рэпер присоединился к ИГ* в 2012 году. Он многократно появлялся на различных видео террористической группировки; в одном из них он держал отрубленную голову человека, казненного боевиками.

В 2015 году США внесли Deso Dogg в список террористов, назвав его одним из иностранных рекрутеров ИГ.

Также в октябре сообщалось о ликвидации британской подданной Салли Джонс по прозвищу Белая вдова, воевавшей на стороне ИГ, которая до вступления в террористическую организацию выступала в составе рэп-группы Krunch.

Сын Белой вдовы, по сообщениям СМИ, остался жив и был призван в ряды боевиков.