Установлена личность раненного пограничником США россиянина

Генконсульство России в Хьюстоне сообщило имя россиянина, которого ранил при задержании американский пограничник.

В таможенно-пограничной службе США российской стороне сообщили, что границу с Мексикой пытался пересечь Глущенко Евгений Павлович 1982 года рождения, передает РИА «Новости».

Глущенко был ранен ночью в Аризоне, сейчас находится в больнице города Гудиер. Российские дипломаты собираются получить к Глущенко консульский доступ.

Напомним, в США сообщали, что россиянин незаконно проник в США из Мексики, а при попытке ареста оказал сопротивление.