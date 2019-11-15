Американский пограничник ранил гражданина России

Сотрудник пограничной службы США ранил гражданина России, сообщило американское ведомство.

Как говорится в сообщении, пограничник «отреагировал на действия» человека, «подозреваемого в незаконном пересечении границы» с Мексикой, передает РИА «Новости».

Пограничник попытался задержать россиянина, но «произошла физическая стычка». Сотрудник пограничной службы «выстрелил, попав в подозреваемого».

Россиянин получил ранение, но его жизнь находится вне опасности. Он доставлен в больницу города Феникс. Его состояние оценивается как удовлетворительное и не ухудшается. Пограничник «не получил серьезных ранений».

Уточняется, что ранение получил мужчина, чье имя пока не раскрывается, но оно известно властям США, передает ТАСС.

В погранслужбе пояснили, что дальнейшая судьба россиянина зависит от обвинений, которыми будет заниматься местная прокуратура.

В ведомстве сообщили, что у мужчины были при себе документы, подтверждающие российское гражданство.

Уточняется, что россиянин незаконно проник в США из Мексики, а при попытке ареста оказал сопротивление.

Инцидент произошел в четверг.

Напомним, ужесточение контроля на границе с Мексикой является одним из главных предвыборных обещаний действующего президента США Дональда Трампа.