Предсказано исчезновение 40% деревянных храмов Русского Севера в ближайшие десять лет

Около 43% существующих на территории Русского Севера деревянных храмов и часовен могут исчезнуть в ближайшее десятилетие, речь идет о 170 объектах, сообщил руководитель и создатель проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера» Алексей Яковлев.

«Мы проводим работы, вкладываем огромные средства, но если храм остается без сторожа, то любой турист, бросивший окурок, может стать причиной того, что храм исчезнет. Хотя бы для памятников федерального значения, мне кажется, было бы важно создать эту систему сторожей, которые могли бы отвечать за тех людей, которые приходят, открывать и закрывать храм», – приводит ТАСС слова Яковлева на круглом столе по сохранению памятников деревянного зодчества в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Яковлев предоставил данные, согласно которым в 1917 году на территории регионов Русского Севера было 1239 деревянных храмов и часовен, к настоящему времени их осталось 390. Большая часть таких объектов находится в Архангельской области – 225, а также в Вологодской области, республиках Карелия и Коми.

«Одна треть храмов и еще меньше часовен дошло до нас от наших предшественников. 43% храмов в аварийном состоянии и могут исчезнуть в ближайшие 10 лет, если мы не предпримем каких-то усилий», – сказал он.

Яковлева также напомнил, что проект «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера» существует уже 13 лет, сейчас ему помогают 750 волонтеров. Участники проекта уже организовали 370 экспедиций, а также выполнили противоаварийные и консервационные работы более чем на 150 объектах.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия может превратиться в «выжженную землю с точки зрения истории», если в стране не будут реставрироваться деревенские храмы и другие исторические памятники.