Минобороны назвало размер компенсаций семьям погибших при расстреле в Забайкалье военным

Референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов рассказал о компенсациях семьям погибших при расстреле рядовым Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье.

«За каждого погибшего военнослужащего члены семей в равных долях получили по 6 млн 680 тыс. рублей без учета должностей и воинских званий. Не получила на сегодняшний день свою долю только мать погибшего капитана Евсеева ввиду того, что давно живет отдельно и ее местопребывание не известно, но деньги для нее зарезервированы», – сообщил Клупов «Новой газете».

Он также отметил, что с семьями погибших военнослужащих продолжают поддерживать связь представители Минобороны.

«Дополнительно рассматривается вопрос о том, что по линии жилищного обеспечения как участникам ипотечно-жилищного кредитования должны будут еще выплачены суммы в размере 4,2-4,3 млн. рублей. Это касается только семей погибших офицеров и сержанта контрактной службы», – сказал референт.

Кроме того, он сообщил, что председателю ВТБ направлено обращение с просьбой рассмотреть возможность списания кредитных обязательств погибших военнослужащих.

Ранее Клупов заявил, что в российской армии нет примеров мужеложства.