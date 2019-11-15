В России совместили должности замглавы Минтранса и главы Росавтодора

Полномочия заместителя министра транспорта России и главы Федерального дорожного агентства (Росавтодор) решено совместить.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно прежней редакции постановления, регламентирующего деятельность Минтранса, ведомству было разрешено иметь восемь заместителей министра, в том числе одного первого, одного статс-секретаря – заместителя министра и одного заместителя министра – руководителя Росморречфлота.

Подписанный документ упраздняет последнюю должность, заменяя ее на «заместителя министра – руководителя Федерального дорожного агентства».

Как пояснил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией, изменения призваны скоординировать работу в рамках дорожного нацпроекта.

Действующим главой Росавтодора на данный момент является Андрей Костюк, который занимает эту должность с 2018 года.

По данным источника в Росморречфлоте, занимавший «двойную» должность Юрий Цветков сохранит пост замминистра, перестав возглавлять федеральное агентство. Кто займет пост руководителя Росморречфлота, не уточняется.